Un œil humain rendu complètement transparent : une première mondiale pour mieux comprendre les maladies des yeux

Après sept ans de recherches, l'Institut de la Vision et l'hôpital des 15-20 ont utilisé la technique de la transparisation sur l'œil d'une femme décédée qui avait donné son corps à la science. Ils l'ont ensuite modélisé en 3D.

Temps de lecture : 2 min

"Voilà le tout premier œil qu'on ait rendu transparent ! Ça ressemble à une petite balle de ping-pong transparente." Avec un grand sourire, Marie Darche, ingénieure de recherche à l'Institut de la Vision et à l'hôpital des Quinze-Vingt, montre dans un bocal le fruit de sept ans de travail de recherche. Les chercheurs ont réussi à rendre un œil humain entier complètement transparent, une première mondiale qui va permettre aux scientifiques du monde entier de mieux étudier les maladies des yeux et leurs mécanismes, jusqu'à présent très peu connus.

Il s'agit d'un œil parfaitement conservé, avec ses vaisseaux, ses nerfs, prélévé sur une femme de 47 ans décédée, qui avait donné son corps à la science. "Elle avait les yeux bleus, de très beaux yeux bleus", indique Marie Darche. L'œil est l'un des organes les plus complexes, les chercheurs ont utilisé la technique de la transparisation. "Un être humain n'est pas transparent... C'est la fameuse phrase 'ton père n'est pas vitrier' ! La lumière ne passe pas à travers un échantillon biologique. La technique de transparisation utilise donc des produits chimiques dont le but est de rendre un échantillon transparent."

Une modélisation en trois dimensions de l'œil transparent, réalisée à l'Institut de la vision, à Paris. (MARIE DARCHE)

Les chercheurs vont maintenant pouvoir comprendre comment fonctionne un œil dans son ensemble. "On est quand même très en retard par rapport à d'autres domaines. La dégénérescence maculaire liée à l'âge est la première cause de cécité au monde. On a le glaucome, la myopie... On ne connaît pas vraiment les raisons de l'évolution d'une maladie. Pourquoi certains patients sont stationnaires et pas d'autres ? On ne connaît pas les mécanismes d'avancée de la maladie et on est malheureusement encore très loin des traitements dans beaucoup des pathologies."

Cette première mondiale a donné lieu à une publication dans une revue scientifique rattachée au groupe américain Nature, Communication Biology. "Beaucoup de chercheurs et de médecins sont très enthousiastes sur ces nouveaux résultats, ajoute Marie Darche. La biologie va enfin pouvoir répondre à leurs questions."

"Les chercheurs vont pouvoir nous demander à quoi ressemblent les vaisseaux sanguins, les nerfs, les cellules inflammatoires d'une personne myope, une personne glaucomateuse." Marie Darche, ingénieure de recherche à l'Institut de la Vision à franceinfo

Ces résultats ont été modélisés en 3D sur ordinateur. Les chercheurs vont ainsi pouvoir comparer des yeux sains et des yeux malades. Surtout, cela permet de rendre les résultats sur cet œil complètement imagé accessibles aux chercheurs du monde entier. Car les scientifiques français tiennent à partager gratuitement le résultat de leur travail.