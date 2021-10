Santé : le stress, facteur d'apparition des cheveux gris

Souvent évoqué comme facteur influent sur l'apparition des cheveux gris, le stress est bel et bien une des causes de l'origine de ces cheveux grisonnants, comme l'a démontré une étude menée par des scientifiques. Le Docteur Damien Mascret, journaliste chez France Télévisions, évoque cette découverte sur le plateau du 13 Heures. "À la racine de chaque cheveu, vous avez une sorte de réserve d'encre qui colore le cheveu au fur et à mesure qu'il pousse. Les chercheurs ont vu qu'avec le stress, ces réserves s'épuisent rapidement et que le cheveu blanchit plus vite", explique-t-il.

Un phénomène réversible pour les plus jeunes

L'effet du stress sur les cheveux a déjà été constaté chez les présidents américains, victimes du syndrome de la Maison-Blanche : nombre d'entre eux ont terminé le mandat avec les cheveux grisonnants. Cependant, il est possible que cette apparition de cheveux blancs soit réversible : "En dessous de 35 ans, c'est réversible. On peut avoir un cheveu, qui au début, est noir. On a du stress, donc il devient blanc. Et le cheveu redevient noir quand le stress s'arrête", précise Damien Mascret. Pour les individus de plus de 35 ans, l'apparition de cheveux blancs est définitive.