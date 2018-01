Israël : découverte du plus ancien fossile d'Homo sapiens hors d'Afrique

Quand l'Homo sapiens est-il sorti d'Afrique ? C'est la question qui se pose après la découverte d'un fragment de mâchoire, datés de près de 200 000 ans. Le fossile a été trouvé dans les grottes israéliennes et fait réagir la communauté scientifique depuis. Notre ancêtre aurait émigré d'Afrique bien plus tôt qu'on ne le pensait.

Près de 50 000 ans d'avance

Le fossile l'atteste, ces hommes ont quitté le continent africain il y a plus de 220 000 années. Soit 50 000 ans plus tôt que ne le dataient les scientifiques jusqu'alors. Après l'anonce en 2017 de la découverte au Maroc d'un représentant de notre lignée vieux de 315 000 ans, les recherches semblent une fois de plus repoussées dans le temps.

Le JT

Les autres sujets du JT