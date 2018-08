Des Britanniques auraient trouvé la recette de la cure de jouvence

Rester jeune plus longtemps, un rêve qui pourrait devenir réalité. En effet, des chercheurs britanniques ont réussi à inverser le processus du vieillissement des cellules humaines. Avec l'âge, certaines d'entre elles ne se reproduisent plus. Leur accumulation dans les organes est la cause du vieillissement et même de pathologie comme la maladie d’Alzheimer ou certains cancers.

Rien de tel qu'une bonne alimentation

D'après les scientifiques, apporter une petite dose de sulfure d'hydrogène à ces cellules pourrait leur donner une nouvelle jeunesse. Cette molécule naturellement présente dans l'organisme aide les cellules à fonctionner correctement. En la réintroduisant on freine donc le vieillissement. En attendant, une alimentation équilibrée et la pratique d'une activité physique restent le meilleur des élixirs de jouvence.

