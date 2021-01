Creuse : la commune d'Ajain lance une opération séduction pour trouver son médecin

"C’est tellement beau et tranquille que les touristes arrivent de partout pour profiter de notre air pur." Ainsi débute une fillette qui pose sa voix dans un clip réalisé par la commune d’Ajain, dans la Creuse. Le village a conçu ce clip constitué d'une voix et de photos pour tenter de trouver un nouveau médecin. Alors, tous les moyens sont bons pour mettre en avant les atouts de la région. Éliette Lascoux, la pharmacienne, a trouvé le clip "très bien". Pour elle, ça "donne envie de venir".

Aimer la nature

"Il faut aimer la nature, la campagne. On a une belle qualité de vie", juge-t-elle. "On a voulu quelque chose d’original et c’est pour ça qu’on est passé par cette petite fille qui dit un texte en voix off, avec des photos qui défilent. J’ai beaucoup de retours sympas", raconte Guy Rouchon, le maire. Depuis des mois, la mairie ne ménage pas ses efforts pour trouver un praticien de santé. Elle a déjà envoyé de nombreux courriers, à la préfecture et aux Conseils régional et départemental.

