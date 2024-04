Crèmes solaires pour le visage : coûteuses et pas très efficaces

Une enquête d’UFC-Que choisir montre qu’un tiers des crèmes solaires pour le visage ne respectent pas leurs promesses.

S’enduire de crème pour se protéger du soleil. Une pratique habituelle, surtout l’été. Mais, selon l’association UFC-Que choisir, certaines marques pour le visage ne tiennent pas leurs promesses. Pour près d’un tiers d’entre elles, les indices 50 et 50+ inscrits sur les emballages ne sont pas respectés. Les fabricants n’ont pas donné d’explications au magazine sur ces différences.

Possible d’utiliser une crème solaire pour le corps sur le visage

Mais si l’on utilise une crème solaire pour le corps, sont-elles aussi efficaces pour le visage ? "Les crèmes solaires pour le corps sont un peu plus grasses, un peu plus épaisses, on peut parfaitement les utiliser sans aucun danger sur le visage, il faut juste faire attention aux paupières", indique Paul Young, dermatologue. Deux produits, alors qu’un seul suffirait et que leurs prix sont particulièrement élevés. UFC-Que choisir le souligne : pour certaines marques de crèmes solaires, le prix au litre peut atteindre près de 900 euros.