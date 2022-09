Covid : les premiers signes d'une 8ème vague

C. Bayard, C. Bres, B. Weill

Dans le Nord, les tests positifs sont de plus en plus nombreux. Si 'l'effet rentrée' participe au phénomène, le changement de température y est également pour quelque chose.

Symptomatique depuis plusieurs jours, cette jeune femme a choisi de venir faire un test antigénique en pharmacie. "Ça fait plus de deux jours que je ne me sens pas bien. J’ai des vertiges et surtout très mal au crâne", explique-t-elle. Dans cette officine du Nord, la huitième vague de l'épidémie est bien là. Sur les tests effectués en un après-midi, près de la moitié sont positifs : "On est sur des clusters des écoles primaires et des collèges aux alentours de la pharmacie, donc, forcément, c'est un petit effet boule de neige. Les gens viennent se faire tester parce qu’ils ont été en contact avec un cas positif ou parce qu'ils manifestent des symptômes".

Les moins de 15 ans particulièrement concernés

Partout dans la région, les contaminations repartent à la hausse. Le taux d'incidence a bondi de 70 % en une semaine. Dans ce centre de dépistage, le nombre de tests à lui presque doublé depuis cet été. En cause, la rentrée des classes, mais aussi le changement de température, puisque tout le monde reste désormais en intérieur, facilitant la transmission. Le centre anticipe une augmentation des rendez-vous dans les prochaines semaines et notamment des moins de 15 ans, les plus touchés par le Covid-19 ces derniers jours.