Covid-19 : une quatrième dose de vaccin pour tous à la rentrée ?

Le Covid-19 est de retour, et les deux variants BA-4 et BA-5 replongent l’Allemagne, l'Angleterre et la France dans un questionnement face à des chiffres de contaminations qui repartent à la hausse. La 4ème dose sera-t-elle nécessaire pour tous d’ici la rentrée ?

Le variant Omicron du Covid-19 est toujours là, avec les nouveaux variants BA-4 et BA-5. Avec environ 60 000 contaminations par jour, faut-il une quatrième dose de vaccination pour tous ? "Elle a un intérêt très important, pur éviter les formes sévères, et c'est pour ça qu'elle est préconisée aux personnes de plus de 60 ans", commente le Pr Anne-Claude Crémieux, du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Saint-Louis (AP-HP).

Les admissions en soins critiques sont en hausse

La vaccination pour les plus âgés permet d'enrayer les formes graves de la maladie. Seulement 30% des plus de 60 ans a déjà reçu la quatrième dose. Depuis quelques jours, les demandes pour ce rappel seraient en augmentation, selon les médecins généralistes. Les admissions en soins critiques, elles, sont en hausse de 12% dans les hôpitaux. Les pharmaciens pourront-ils assurer ? "Nous pouvons assumer des commandes beaucoup plus rapprochées. Il n'y a plus de problèmes de stocks", assure Philippe Besset, président de la Fédération des syndicats pharmaceutiques.