Covid-19 : "Presque aucun vaccin n'est efficace à 100 %", prévient la virologue Françoise Salvadori

À Marckholsheim (Bas-Rhin) comme à Biscarosse (Landes), des cas positifs au Covid-19 ont été recensés dans un Ehpad (Établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes) au début du printemps. Les résidents concernés avaient pourtant, pour la plupart, reçu les deux doses du vaccin contre le virus. Pas de quoi, toutefois, alarmer Françoise Salvadori. "Presque aucun vaccin n'est efficace à 100 %, et d'autant plus lorsqu'ils sont administrés à des personnes âgées", explique la virologue, invitée du 23h de franceinfo, lundi 5 avril.



La question des variants

Selon elle, l'objectif des vaccins qui ont été élaborés dans ce contexte de pandémie mondiale ont essentiellement pour but de lutter contre les formes graves du coronavirus. "Ces personnes sont-elles seulement positives ou sont-elles réellement malades ?", s'interroge ainsi Françoise Salvadori. De plus, les personnes positives peuvent avoir été contaminées par des variants du Covid-19, face auxquels le vaccin serait susceptible d'être moins efficace. "Il reste un certain nombre de choses à vérifier avant de s'affoler", estime la virologue.