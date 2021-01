Covid-19 : les pays européens imposent de nouvelles mesures drastiques

L’Europe tente de se calfeutrer. Face à la pandémie de Covid-19 qui ne faiblit pas, plusieurs pays, à l’instar de l’Allemagne et de l’Écosse, sont forcés de donner un tour de vis. Des restrictions supplémentaires ont ainsi été mises en place. Au Royaume-Uni, où on comptabilise 50 000 nouveaux cas chaque jour, des hôpitaux sont submergés et les écoles à Londres ont été fermées. Lundi soir, le Premier ministre, Boris Johnson, est censé prendre la parole pour annoncer de nouvelles mesures drastiques.

L'Écosse à l'avant-garde

En Écosse aussi, le gouvernement a décidé d’agir plus fermement. "Nous avons décidé d’imposer ce soir, à partir de minuit et pour tout le mois de janvier, une obligation légale de rester chez soi", a déclaré Nicola Sturgeon, la Première ministre, lundi soir. En Allemagne, les commerces non essentiels et les écoles sont fermés depuis trois semaines et devraient le rester jusqu’à fin janvier.

