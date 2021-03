Covid-19 : le point sur la situation en Île-de-France

À partir des chiffres de l'évolution du nombre de lits de réanimation occupés pour 100 000 habitants, on peut constater que la région Île-de-France est nettement au-dessus de la moyenne des autres régions. "Elle est au coude-à-coude avec la région Hauts-de-France et se rapproche de plus en plus de la courbe bleue de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur", explique le journaliste Ambroise Bouleis, sur le plateau du 20 Heures mard 9 mars. Ces derniers jours, il y a une accélération en Île-de-France, "on vient d'apprendre que le seuil symbolique de 1 000 places occupées en réanimation vient d'être dépassé, c'est une première depuis novembre", explique le journaliste.



Les contaminations augmentent

Les contaminations augmentent donc en Île-de-France. Les départements les plus touchés sont la Seine-Saint-Denis avec 437 cas pour 100 000 habitants et le Val-de-Marne avec 409 cas pour 100 000 habitants. Les taux d'incidence sont inférieurs à ceux des Alpes-Maritimes, mais supérieurs à ceux du Pas-de-Calais.

