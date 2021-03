Covid-19 : l'épidémiologiste Mircea Sofonea plaide pour une "vaccination de masse" au niveau européen

Les difficultés rencontrées par l'Union européenne concernant l'approvisionnement en doses de vaccin contre le Covid-19 a été l'un des principaux points abordés par Emmanuel Macron lors de sa prise de parole, jeudi 25 mars au soir à l'Élysée (Paris). "Il faut qu'il y ait une stratégie commune : une vaccination de masse, le plus rapidement possible et de façon coordonnée", avertit l'épidémiologiste Mircea Sofonea, invité du 23h de franceinfo jeudi soir. "Si l'on ne vaccine que certains territoires et pas d'autres, on crée les conditions d'une hétérogénéité qui va encore permettre la circulation du virus."



"Agir de front"

"Les efforts doivent être coordonnés, car les pays européens payent le fait qu'ils soient territorialement connectés les uns aux autres. Ce ne sont pas des îles. Cela signifie que pour éliminer le Covid-19, ils ont besoin d'agir de front," poursuit le chercheur, maître de conférences à l'université de Montpellier (Hérault).