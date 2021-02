Covid-19 : comment éviter la pénurie d’aiguilles et de seringues ?

Pour vacciner, il faut un vaccin mais aussi des aiguilles et des seringues pour l’administrer. Avec la pandémie, la demande explose. En Inde, qui fournit la moitié de la demande mondiale, mais aussi en Espagne et en Allemagne, les usines produisent sans relâche. La production de seringues d’élève à 9,05 milliards d’unité par an, et pourrait atteindre 12,03 milliards en 2021. Mais ce chiffre est loin des 17 milliards d’unité qui seraient nécessaires pour immuniser toute la population tout en assurant les autres vaccinations.

Une production 7j/7, 24h/24

En Allemagne, une usine de l’un des plus grands fournisseurs de produits médicaux au monde est passée d’une semaine de 5 à 7 jours, les machines tournent 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Le site investit pour créer une nouvelle ligne de fabrication. Cette course contre la montre touche tous les industriels pour éviter la pénurie. La vaccination sans aiguille a même été homologuée au Canada.

