Covid-19 : la recherche se penche sur un vaccin universel

Des chercheurs tiennent peut-être entre leurs mains une arme décisive contre le virus qui déstabilise le monde depuis plus d’un an. Ils travaillent sur un vaccin universel, capable de protéger contre les différents variants du Covid-19. La base de ce vaccin est terminée, il ne reste plus qu’à trouver le bon dosage.

Cibler le cœur du virus

La société lyonnaise de biotechnologie Osivax, travaille depuis 2013 sur un vaccin universel contre la grippe. Elle compte capitaliser sur l’expérience acquise. Le vaccin en question cible le cœur de virus. Il reste ainsi efficace contre tous les variants, car quand le virus mute, c’est son enveloppe extérieure qui change. Or, les vaccins classiques ciblent justement cette enveloppe extérieure, d’où leur efficacité moindre sur les variants. Les essais cliniques sur l’homme devraient être lancés fin 2021.

