Coronavirus : vers un rebond de l'épidémie après les fêtes ?

Les fêtes de fin d'année auront-elle une incidence sur la propagation de l'épidémie de coronavirus ? "L'impact des fêtes, on l'aura les deux premières semaines de janvier", explique le médecin et journaliste Damien Mascret, présent sur le plateau de France 3 dimanche 3 janvier. "On craint que le variant anglais arrive en France, se répande facilement et que fin janvier, on soit dans la même situation", explique le médecin.



"Je crois qu'on prend des risques"

La baisse des températures pourrait être à l'origine de l'augmentation des contaminations. Les hospitalisations en réanimation augmentent lorsque la température baisse. "La température idéale pour le virus se situe autour de 8 degrés", rapporte Damien Mascret. Enfin, en raison des incertitudes qui persistent, "on aurait été beaucoup plus sereins si les enfants étaient restés à la maison une semaine de plus. Je crois qu'on prend des risques", conclut le médecin.

