Covid-19 : les plus de 75 ans vont avoir accès au vaccin

La campagne de vaccination contre le coronavirus en France va connaître un tournant majeur à partir du lundi 18 janvier. Jusqu’ici réservé aux résidents dans les Ehpad, le vaccin va être accessible pour toutes les personnes âgées de plus de 75 ans dans le pays. Un vrai soulagement pour certains d’entre eux. "On a cette peur au-dessus de la tête et je veux être tranquille", confie une femme. "On a encore une longue vie devant nous, alors on voudrait en profiter", rajoute un passant.

Un sentiment de méfiance encore présent

Des centres de vaccination ont commencé à ouvrir en France dès le dimanche 17 janvier. Si certains seniors ont fait la démarche de se faire vacciner, d’autres restent encore assez réticents. Ils continuent d’émettre des réserves envers un médicament nouveau dont ils ignorent certains aspects. "Je veux voir s’il y a des effets secondaires", explique une femme ne voulant pas se faire vacciner.

