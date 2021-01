Coronavirus : faut-il laisser les écoles ouvertes ?

Deux jours après la rentrée, alors que les enfants ont parfois voyagé pendant les vacances et vu beaucoup de monde, la question revient avec insistance, mercredi 6 janvier : les plus jeunes risquent-ils de contribuer à une flambée de l'épidémie ? C'est en tout cas ce que semble montrer une étude britannique, selon laquelle les jeunes participeraient activement à la circulation du virus.

Le plus souvent, c'est l'adolescent qui contamine les autres personnes de la maison

Les adolescents de 12 à 16 ans seraient sept fois plus susceptibles que les adultes d'être la première personne contaminée au sein d'un foyer. Autrement dit : le plus souvent, c'est l'adolescent qui contamine les autres personnes de la maison. D'ailleurs, les chiffres des contaminations baissent quand les enfants sont en vacances et repartent à la hausse au moment de la rentrée. "Ce qui ressort de ce rapport, c'est que la fermeture des écoles reste un levier pour endiguer l'épidémie", souligne Mircea Sofonea, épidémiologiste et spécialiste de la modélisation à l'université de Montpellier (Hérault).

