Coronavirus : des documents en lien avec le vaccin Pfizer/BioNTech piratés

La course au vaccin se jouerait-elle aussi sur la toile ? Mercredi 9 décembre, l'Agence européenne du médicament (EMA), chargée d'autoriser la mise sur le marché des doses produites par Pfizer et BioNTech, a été la cible d'une cyberattaque de grande ampleur. Parmi les documents consultés par les pirates figurent des informations confidentielles sur le vaccin anti-coronavirus élaboré par le groupe américain et le laboratoire allemand.



Selon l'EMA, seuls des renseignements liés au développement du vaccin et à son autorisation sur le territoire européen auraient réussi à atterrir aux mains des hackeurs. "Il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un groupe soit victime d'une cyberattaque," explique Christiane Feral-Schuhl, avocate spécialiste en cybercriminalité, jointe lors du 23h de franceinfo mercredi soir. "Les agressions sont de plus en plus insidieuses parce qu'elles laissent peu de traces."

