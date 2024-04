Coqueluche : Santé publique France alerte sur une recrudescence des cas en France

Santé publique France signale une hausse de la circulation de la coqueluche en France au 1er trimestre 2024, indique l'agence sanitaire dans un communiqué publié jeudi. La coqueluche est une maladie respiratoire due à une bactérie. Elle se transmet très facilement, par voie aérienne. Elle est responsable de quintes de toux fréquentes et prolongées, selon le site ameli.fr.



"La multiplication du nombre de cas par rapport à 2023 et les remontées de cas groupés en nette augmentation indiquent une reprise de la circulation de la bactérie en communautaire qui pourrait s’intensifier dans les prochains mois", précise l'autorité sanitaire. Depuis le début d'année, une quinzaine de clusters ont été enregistrés, majoritairement en collectivité (écoles maternelles, primaires, halte-garderies et maisons maternelles). D'autres ont été enregistrés dans les milieux familiaux. Au total, 70 cas ont été signalés à Santé publique France contre 45 cas en 2022 et 39 cas en 2023.

"La vaccination est le seul moyen de protection contre la coqueluche"



La coqueluche évolue par cycles de recrudescence tous les 3 à 5 ans, explique SpF qui met en avant six pics épidémiques sur les dernières années : 1997, 2000, 2005, 2009, 2012-2013 et 2017-2018. Les nourrissons trop jeunes pour être vaccinés et les adolescents et adultes qui ont perdu la protection due au vaccin sont les populations les plus touchées, selon l'autorité sanitaire. "La vaccination est le seul moyen de protection contre la coqueluche", rappelle SpF. Le vaccin contre la coqueluche est obligatoire pour les nourrissons avec trois injections nécessaires pour les enfants à l'âge de 2, 4 et 11 mois. Des rappels sont ensuite nécessaires à 6 ans, puis entre 11 et 13 et à partir de 25 ans. La vaccination des femmes enceintes est par ailleurs recommandée dès le second trimestre de grossesse.



"La situation française n’est pas comparable avec celle de nos voisins européens et Outre-Atlantique", souligne toutefois Santé publique France. Dans certains pays, notamment en Croatie, au Danemark ou au Royaume-Uni, les autorités de santé "rapportent plusieurs centaines de cas par semaine depuis le dernier trimestre 2023".