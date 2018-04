"Condom-snorting challenge", le nouveau défi dangereux du web

Inciter les adolescents à utiliser des préservatifs est plutôt une bonne chose, le problème est de savoir exactement ce qu'ils en font... Un nouveau défi affole actuellement les réseaux sociaux. Baptisé "Condom-snorting challenge", il consiste à aspirer un préservatif par le nez jusqu'à ce que ce dernier se retrouve dans la narine et réapparaisse, comme par magie, par la bouche... Le tout filmé et partagé sur la toile.

Sur une célèbre plateforme Internet, on trouve plus de 5.000 vidéos d'ados se livrant à ce challenge lancé il y a quelques années déjà. Or, cette pratique est particulièrement dangereuse. Le premier risque, c'est la douleur et des irritations des muqueuses dues aux lubrifiants présents sur la majorité des préservatifs. Mais dans certains cas, le risque peut être beaucoup plus grave puisqu'en cas de fausse route, cette pratique peut conduire à l'étouffement.