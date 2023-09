Champignons : face à la hausse des intoxications, quelles sont les règles élémentaires à respecter ?

Avec la fin d'été humide que connaît la France, les champignons sont en avance. Et l'Anses constate un pic des intoxications aux champignons sauvages en cette fin d'année.

Les champignons sont en avance cette année, et les intoxications aussi ! Plus de 250 cas d’intoxications ont été signalés depuis le 1er août, soit deux fois plus qu’à la même période en 2022. Alerte lancée hier jeudi 31 août par l’Agence de sécurité sanitaire, l'Anses, qui rapporte les chiffres recensés par les centres anti-poisons.

"Cette année, le début de la saison des champignons est plus précoce du fait d'une météo pluvieuse dans certaines régions en août", explique Sandra Sinno-Tellier, médecin épidémiologiste et directrice adjointe de la direction Alerte et vigilances sanitaires de l'Anses. "On voit plusieurs profils de personnes qui s'intoxiquent, détaille la spécialiste. Soit c'est dû à une confusion d'une espèce toxique avec une espèce comestible, soit c'était un champignon qui était mal conservé, mal cuit et qui a pu donner aussi des troubles".

Au moindre doute, ne pas les consommer !

Si vous vous aventurez à la cueillette de champignons, une activité qui a encore plus la cote cette année avec l'inflation, l'Anses rappelle quelques règles élémentaires. La première : toujours faire contrôler sa cueillette par un spécialiste, que ce soit un pharmacien ou une association de mycologie. Et au moindre doute, ne rien consommer.

"Par ailleurs, on déconseille de consommer des champignons ramassés quand ils ont été uniquement identifiés avec une application sur smartphone, car on a constaté que des applications pouvaient se tromper. Elles indiquent parfois que le champignon est comestible, alors qu'en fait, il s'agit d'un champignon toxique", souligne Sandra Sinno-Tellier.

Par ailleurs, l'agence de sécurité sanitaire déconseille vivement de servir des champignons sauvages aux enfants. L'an dernier, 74 jeunes ont été intoxiqués après avoir mangé des champignons sauvages, dont un bébé de 11 mois qui a souffert d’une hépatite sévère nécessitant un séjour en réanimation.

Entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, 1 923 intoxications ont été relevées, un chiffre supérieur aux années précédentes (contre 1269 en 2021), mais avec moins de cas graves : 37 cas de gravité forte, dont deux décès en décès, contre 41 et 4 l'année précédente.