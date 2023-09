Ce que l'on sait des cas probables de botulisme à Bordeaux, qui ont provoqué un décès et huit hospitalisations

Selon la Direction générale de la Santé, ces personnes ont "consommé des sardines en bocal" dans un restaurant de Bordeaux. Le botulisme est une maladie neurologique rare, mais potentiellement mortelle.

Elles ont toutes fréquenté le même restaurant à Bordeaux. Dix personnes ont probablement contracté le botulisme après avoir "consommé des sardines en bocal" au Tchin Tchin Wine Bar, "très prisé de la clientèle anglo-saxonne". L'une d'entre elles est décédée et huit autres sont hospitalisées à Bordeaux et en Ile-de-France, a annoncé, mardi 12 septembre, la Direction générale de la Santé (DGS). Voici ce que l'on sait de ces contaminations.

Clients du restaurant le Tchin Tchin Wine Bar la semaine dernière

"Tous les cas" recensés ont fréquenté cet établissement bordelais "entre le lundi 4 et le dimanche 10 septembre", relève France 3 Nouvelle-Aquitaine. La plupart des personnes touchées "sont de nationalité étrangère (Etats-Unis, Canada, Allemagne)", a précisé la DGS dans un bulletin publié mardi soir. Selon un communiqué la préfecture de Nouvelle-Aquitaine et l'Agence régionale de santé (ARS), "les aliments suspectés sont à ce stade des conserves de sardines faites maison par le restaurateur". La direction départementale de la protection des populations a effectué des prélèvements dans le restaurant et toutes les conserves ont été consignées dans l'attente des résultats des analyses, "dans les trois jours". L'établissement reste ouvert, mais avec un service réduit.

"Je reconnais que j'avais un lot de sardines stérilisées et qu'à l'ouverture, j'ai dû en jeter certaines qui avaient une forte odeur. D'autres paraissaient saines et ont été servies aux clients", a déclaré le gérant du restaurant au journal Sud Ouest, qui avait révélé l'information. "Je suis dévasté pour ces clients s'il s'avère qu'ils sont tombés malades chez moi", a-t-il ajouté.

Le dernier repas contaminant datant potentiellement de samedi, Benjamin Clouzeau, médecin réanimateur au CHU de Bordeaux, interrogé par l'AFP, n'exclut pas l'arrivée d'autres malades pendant quelques jours. "Le temps d'incubation du botulisme alimentaire peut aller de quelques heures à quelques jours", confirme la DGS dans son bulletin.

Un décès en région parisienne et sept personnes en réanimation

À ce stade, dix cas suspects ont été officiellement recensés, dont les huit personnes hospitalisées et celle décédée. Elle s'est éteinte "en région parisienne", a rapporté mardi soir le docteur Benjamin Clouzeau dans un message sur X (ex-Twitter), relayé par France Bleu Gironde. "Un nouveau cas en Espagne (toujours rattaché au foyer bordelais) vient de nous être rapporté", affirme-t-il par ailleurs.

Mon message posté il y a5 minutes est déjà obsolète : un nouveau cas en Espagne (toujours rattaché au foyer Bordelais) vient de nous être rapporté… https://t.co/R1viesGnxg — benjamin Clouzeau (@clouzeau_b) September 12, 2023

Sept des huit personnes hospitalisées sont "en réanimation ou en unité de surveillance continue", précise la DGS dans son bulletin, signalant que "des analyses sont en cours par le Centre national de référence du botulisme".

"Tous ces patients ont bénéficié d'un traitement antitoxinique", a fait savoir Benjamin Clouzeau auprès de l'AFP. "Leur état peut potentiellement persister pendant plusieurs semaines", au cours desquelles "de multiples complications" peuvent survenir, selon lui. "C'est exceptionnel. En France, nous avons entre 20 et 30 cas par an. Là, nous en avons eu neuf, puisqu'une personne est repartie à l'étranger dans l'intervalle", a-t-il ajouté [le dixième cas suspect a été signalé par la suite].

Des symptômes caractéristiques pour une maladie potentiellement mortelle

Santé publique France appelle les personnes présentant des signes de troubles digestifs (diarrhée, vomissements), de la vision ou de la parole après avoir fréquenté l'établissement concerné, à contacter les services d'urgence pour bénéficier du traitement antitoxinique "le plus précocement possible".

Le botulisme est une maladie neurologique rare, mais potentiellement mortelle. "Les symptômes comprennent, à des degrés variables : des signes digestifs précoces pouvant être fugaces (douleurs abdominales, nausées, vomissements et diarrhée), une atteinte oculaire (défaut d’accommodation, vision floue ou double), une sécheresse de la bouche accompagnée d’un défaut de déglutition voire d’élocution, ou des symptômes neurologiques (fausses routes, paralysie plus ou moins forte des muscles). Il n’y a habituellement pas de fièvre", précise la DGS dans son bulletin. L'atteinte neurologique motrice ou sensitive en fait toute la gravité, avec des paralysies des membres ou des muscles respiratoires pouvant se compliquer avec une détresse respiratoire parfois fatale.

Cette affection est due à l'action de la toxine botulique produite par une bactérie appelée Clostridium botulinum. Elle se développe notamment dans les aliments mal conservés et n'ayant pas subi de processus poussé de stérilisation, comme de la charcuterie, des conserves familiales ou artisanales de légumes (haricots verts, épinards, champignons, betteraves) ou de poisson (thon en boîte, poisson fermenté, salé ou fumé), précisent l'Institut Pasteur et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). En 2019, une habitante de l'Essonne s'était retrouvée "quasi totalement paralysée" après avoir avalé une soupe aux légumes périmée. La toxine botulique est "la plus puissante du monde végétal, microbien ou encore animal. Elle est plus puissante que le cyanure", expliquait alors Christelle Mazuet, responsable du centre national de référence Bactéries anaérobies et botulisme de l'Institut Pasteur, au Parisien.

Un traitement qui dépend de la rapidité du diagnostic

"Le traitement du botulisme est essentiellement symptomatique [il agit sur les symptômes, mais pas directement sur leur cause, le botulisme] et requiert, dans les formes sévères, des soins respiratoires intensifs avec ventilation assistée", explique la DGS. Cette ventilation mécanique peut devoir être maintenue "pendant des semaines ou même des mois", prévient l'OMS de son côté. Tout dépend de la rapidité du diagnostic. "L'administration d'antitoxine botulique dans les heures ou les premiers jours après le début des symptômes peut permettre de raccourcir le temps d'hospitalisation", confirme la DGS.

Cette administration précoce réduit efficacement les taux de mortalité, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, qui alerte sur le fait que des erreurs de diagnostic sont parfois commises à propos du botulisme, souvent confondu avec un AVC, un syndrome de Guillain-Barré ou une myasthénie grave (maladie rare auto-immune). "Il est important que nos collègues soient alertés afin de ne pas méconnaître des patients", appuie le docteur Benjamin Clouzeau sur X.