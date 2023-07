Canicule : les bons gestes à adopter

La journée de mardi 18 juillet va être très chaude. Quels sont les symptômes d’un coup de chaud, et comment se protéger ? Le point avec le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13.

Les symptômes d’un coup de chaud sont une fatigue importante, une transpiration "très abondante", des maux de tête ou encore des crampes, explique le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13. Pour l’éviter, "il faut rester à l’ombre, fermer les volets dans la journée, sortir le matin ou le soir de préférence", détaille-t-il. Le corps doit fournir des efforts importants pour rester autour de 37 °C. "Quand la température interne monte, il faut la faire baisser. Pour ça il faut produire de la sueur, c’est la transpiration qui va permettre de baisser la température", ajoute le spécialiste.

Boire beaucoup d’eau

Pensez également à ventiler ou faire des courants d’air, avec un ventilateur ou un éventail par exemple. À savoir, le mécanisme de refroidissement du corps fonctionne moins bien chez les personnes âgées, et le signal de soif est plus difficile à se mettre en action. Il est recommandé de boire des boissons riches en sel, valoriser les aliments riches en eau, à savoir les fruits et les légumes, et enfin ne pas faire de sport, ne pas consommer d’alcool ni fumer.