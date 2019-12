Papillomavirus : le vaccin aussi recommandé pour les garçons

À l'âge des premiers flirts, le papillomavirus est un intrus indésirable. Jusqu'à présent, seules les filles étaient encouragées à se faire vacciner. Désormais, les garçons de 11 à 14 ans le sont aussi. Ce virus sexuellement transmissible est responsable de plusieurs cancers touchant les appareils génitaux, le pharynx et l'anus. Chaque année, le papillomavirus est à l'origine de plus de 6 000 cas de cancer, dont plus d'un tiers concernent les hommes.

20% de couverture vaccinale en France, 80% en Suède

Chez la femme, le cancer du col de l'utérus reste plus fréquent. Chaque année, on dépiste 3 000 nouveaux cas pour 1 100 décès liés à cette maladie. Si certains pays européens comme le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède, dépassent les 80% de couverture vaccinale, la France est à la traîne, avec seulement 20%. Étendre la vaccination aux garçons permettrait à la France de rattraper son retard.

