Traitements post-cancers : des inégalités de remboursement entre hommes et femmes pour retrouver une vie sexuelle normale

Céline Lis-Raoux, directrice de l'association Rose, a expliqué, mardi sur franceinfo, que les hommes bénéficient de deux traitements post-cancer remboursés par la Sécurité sociale, ce qui n'est pas le cas pour les femmes.

En pleine campagne demandant l'égalité entre les femmes et les hommes, le magazine de l'association Rose, destiné aux malades du cancer et à leur entourage, dénonce une inégalité entre les deux sexes en matière de remboursement. L'association ne comprend pas pourquoi les traitements contre l'impuissance prescrits aux hommes après une opération d'un cancer de la prostate sont remboursés alors qu'ils ne le sont pas pour les femmes qui ont eu un cancer.

Deux dispositifs remboursés pour les hommes, rien pour les femmes

Chaque année, 42 000 femmes qui ont eu un cancer du sein, du col de l'utérus ou de l'ovaire, souffrent de ménopause précoce et de vaginite atrophique à l'origine d'irritations et de douleurs au moment de la relation sexuelle. Céline Lis-Raoux, directrice de l'association Rose, a expliqué, mardi 20 mars sur franceinfo, que "toutes les femmes qui ont des cancers hormonaux dépendants" devront durant toute leur vie "acheter des traitements sans hormones pour pouvoir avoir un minimum de vie sexuelle". Cela veut dire des traitements, ovules, gels et autres compléments pour un montant mensuel d'environ 50 euros.

De leur côté, "les hommes", souligne Céline Lis-Raoux, "ont, eux, accès à deux dispositifs médicaux remboursés par la Sécurité sociale" à la suite d'une opération de la prostate et d'un cancer de la prostate. "Evidemment après ces traitements-là", ces hommes "ne peuvent pas avoir de relations sexuelles". Le magazine Rose a lancé une pétition le week-end des 17 et 18 mars, demandant le remboursement des traitements sans hormones pour les femmes. Ce mardi à 5 heures, 2 267 personnes l'avaient signée.