Solidarité : des tulipes contre le cancer

À Laglorieuse, dans les Landes, les bénévoles des associations des aînés ruraux attendent toute l'année ce rendez-vous avec les tulipes. "On se connaît, on ne se connaît pas, on se parle quand même. Il y a aussi ça, cette émulation-là. Et puis, non, ce n'est pas pénible. Si on se baisse bien, on n'a pas mal au dos", commente une bénévole, dans un champ de tulipes. 92 000 bulbes ont été plantés cette année.

De l'argent pour accompagner les patients

L'initiative est affiliée à l'opération nationale "Des tulipes conter le cancer", menée depuis 30 ans par les Lions club. Un euro gagné, c'est un euro reversé à l'hôpital de Mont-de-Marsan (Landes) ou à des associations qui accompagnent des personnes qui luttent contre le cancer. En 2018, 22 800 euros ont permis d'acheter des fauteuils confortables pour les séances de chimiothérapie. Pendant un mois, les bouquets seront vendus dans les galeries commerçantes ou aux comités d'entreprise.