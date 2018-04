Des tulipes pour faire face au cancer

Une fleur contre la maladie. À Grenoble (Isère), les bénévoles de l'opération "Tulipes contre le cancer" s'activent et plus de 100 000 fleurs vont être récoltées contre un don. Une opération qui fête ses trente ans cette année, se déroulant dans toute la France.

17 millions d'euros récoltés

C'est en Normandie que tout a commencé. Le centre François Baclesse, à Caen (Normandie), avait pu bénéficier de ces dons, mesurant chaque année les progrès dans la recherche sur la prévention et le traitement des cancers. "Le financement de nos projets de recherche est en très grande majorité de natures caritatives", détaille Laurent Poulin, directeur de recherche du centre de recherche caennais. Avant de poursuivre : "Les équipements et les consommables qui sont utilisés pour les faire fonctionner coûtent très cher. Sans le soutien institutionnel et également privé que l'on peut obtenir de nos partenaires, on ne pourrait pas fonctionner." Depuis 1988, 17 millions d'euros ont pu être récoltés.

Le JT

Les autres sujets du JT