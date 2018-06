Santé : plus de quatre cancers sur dix liés à notre mode de vie

Plus de quatre cancers sur dix seraient dûs à notre mode de vie et notre environnement, selon une étude rendue publique lundi 25 juin par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS). Sur les 346 000 nouveaux cas de cancer diagnostiqués chez les plus de 30 ans en 2015, 142 000 auraient donc pu être évités. Et parmi les causes sur lesquelles ont peut agir, il y a la cigarette, responsable de 20% des cancers.

Le rôle des pouvoirs publics

"Vient ensuite l'alcool, responsable dans 8% des cas, précise la journaliste Julie Beckrich sur le plateau de France 2. Facteur de risque également, une mauvaise alimentation, avec trop de viande rouge et de charcuterie, et pas assez de fruits, tout comme le manque d'exercice physique." Une étude qui pousse à réfléchir sur nos comportements et habitudes alimentaires. "On peut agir, en arrêtant de fumer, en buvant moins d'alcool, en allant au travail à pied, en mangeant plus de fruits", explique la journaliste, pour qui les pouvoirs publics doivent nous y aider, avec plus de prévention. "Exemple : les parcs sans cigarettes à Strasbourg, ou le développement des pistes cyclables. Mais ça doit concerner également toutes les réglementations liées à notre exposition à des polluants sur notre lieu de travail par exemple, ou encore aux pesticides."