Santé : le cancer est un fléau mondial pour les enfants

Chaque année dans le monde, 224 000 cancers infantiles sont diagnostiqués chez des enfants. Mais selon une étude, ils seraient en fait deux fois plus. 400 000 d'entre eux seraient ainsi concernés. Selon l'enquête, un enfant sur deux atteint de cancer n'est pas diagnostiqué ni traité. Pire encore, le nombre d'enfants non diagnostiqués ni traités pourrait atteindre 3 millions d'ici 2030.

Les pays pauvres ou émergents plus touchés

Le cancer chez les enfants est un fléau disparate selon les zones géographiques. Aujourd'hui, 57% des cas non diagnostiqués concernent l'Afrique et l'Asie. En Europe et en Amérique du Nord, seuls 3% des cas ne sont pas identifiés. Preuve que la maladie reste encore plus présente dans les pays pauvres ou émergents. Ceux-ci disposent en effet de moins de moyens pour lutter efficacement contre le cancer infantile.

