franceinfo junior. Comment vivre avec un cancer quand on est enfant ?

Chambre d'hôpital (illustration). (SILVERE GERARD / MAXPPP)

Vendredi 15 février, c'est la journée internationale du cancer de l'enfant. L'occasion de se mobiliser pour la recherche contre ces pathologies infantiles et pour aider à la prise en charge des enfants malades. En France, environ 2 500 nouveaux cas sont diagnostiqués chaque année, dont la moitié chez des enfants de moins de cinq ans. La Ligue du cancer rappelle qu'avec près de 500 morts par an, "le cancer reste la première cause de décès par maladie chez l’enfant et l’adolescent". En octobre dernier, le décès de la jeune Augustine, 4 ans et atteinte d'un cancer du cerveau rare, avait ému et mis en lumière ces maladies.

Dans un article sur le sujet, Gilles Vassal, chercheur au centre Gustave Roussy (IGR), expliquait alors à franceinfo : les cancers de l’enfant sont pour l’essentiel “sans rapport avec ceux que l’on rencontre chez l’adulte." Des cancers différents chez l'enfant et dont les causes sont moins identifiées... Ainsi, explique aussi l'Institut national du cancer, "si quelques facteurs favorisant le développement du cancer ont été clairement identifiés chez l'adulte (alcool, tabac, produits toxiques, virus, etc.), une cause est très rarement identifiée chez l'enfant."

Sabine Heinrich est venue raconter son expérience à des écoliers, lors d'un atelier "La rédaction de franceinfo junior", à Radio France, en février. (FRANCEINFO JUNIOR / RADIO FRANCE)

Comment grandir quand on a un cancer ? Comment ces cancers sont-ils soignés et les enfants accompagnés ? Pour témoigner, Sabine Heinrich, atteinte d'un cancer quand elle avait 11 ans, raconte son histoire à des écoliers, au micro franceinfo junior de Céline Asselot. Elle est aujourd'hui engagée dans l'association Les aguerris, qui regroupe des adultes guéris d'un cancer pédiatique. Vous pouvez écouter leur échange en entier sur cette page.