Santé : du parapente pour les enfants et adultes atteints d’un cancer

Oublier le poids de la maladie, de l’hôpital et des traitements lourds. C'est ce qu'ont vécu une vingtaine d'enfants et d'adultes atteints d'un cancer ce week-end à Besançon. Trois associations les aident à atténuer la douleur par des émotions fortes.

Au départ, il y a un petit moment d’effroi, quand les pieds tout à coup pédalent dans le vide. Lucien, 16 ans, découvre un horizon dégagé, loin de la leucémie et des services spécialisés. "C’était incroyable, le décollage surtout. Quand on vole, on se sent libre", confie-t-il. Sur le pas de départ, il y avait aussi Thiago, bien décidé à tenter malgré son bras rendu douloureux par un cancer. Comme lui, une vingtaine d’enfants et d’adolescents ont découvert les collines de Besançon (Doubs).

Des adultes s’essaient aussi au parapente

À l’origine de l’aventure, trois associations, qui travaillent main dans la main. "Le but, c’est de les détacher de la maladie. On n’est pas des soignants, on essaie bénévolement de donner aux familles un petit plus", explique Romain Kieffer, bénévole de l’association "Liber T ailes". Les bénévoles ont aussi des frères et sœurs concernés par la maladie. Joël, retraité, est venu tourner la page de la chimio. "La maladie, elle est derrière. Il faut qu’on vive au jour le jour", déclare-t-il.