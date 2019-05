Santé : des dépistages gratuits pour prévenir le cancer de la peau

Torse nu devant sa glace, Yannick fait un contrôle de routine. Une précaution qu'il ne prenait pas il y a quelques années. "Je regarde juste si j'ai des grains de beauté qui ont bougé, si la cicatrice n'évolue pas. C'est juste un contrôle visuel", explique-t-il. Il y a sept ans, on lui a diagnostiqué un mélanome. Un cancer de la peau dont il garde aujourd'hui la cicatrice. "Cela fait plus de cinq ans. Donc je suis en rémission. Je n'ai pas d'autres traces mais je suis suivi très régulièrement", précise-t-il.

Les facteurs de risque (peau claire, forte exposition au soleil) sont très élevés pour ce père de famille. Le mélanome de Yannick a été pris en charge juste à temps. Mais, en l'absence d'opération, les cellules cancéreuses peuvent attaquer le reste du corps. On parle alors de mélanome métastatique, un cancer qui fait plus de 1 700 morts par an. Il y a dix ans, peu de patients survivaient à ce type de cancer. Depuis, les traitements se sont largement améliorés. Chaque année, 7 000 nouveaux cas de mélanomes sont diagnostiqués en France.

