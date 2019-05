VIDEO. Défigurée par un cancer à l'œil gauche, elle retrouve son visage grâce à la science

La science a le sens du détail. Prisca a été atteinte d'un cancer de l'œil, une tumeur qui a emporté une partie de son visage. Défigurée, elle pensait ne jamais pouvoir retrouver son physique d'avant mais les médecins lui ont prouvé le contraire. Ils lui ont conçu une épithèse, une prothèse qui épouse les formes du visage et qui reproduit formellement la région manquante. Dans un laboratoire, tout est reconstitué artificiellement pour que la patiente puisse sortir de chez elle sans se préoccuper du regard des passants.

Art et science

Pendant deux mois, sculpteurs et coloristes se sont associés pour élaborer le dispositif à partir du visage de Prisca. Peu à peu, elle discerne enfin sa peau, son sourcil, sa paupière et son œil qui ont été modelés et peints sur de la silicone. La jeune fille ne peut cacher son émotion devant le miroir, elle a enfin retrouvé le visage qu'avait détruit la tumeur. "C'est au-dessus de ce à quoi je m'attendais", s'émeut-elle.

Le reportage "Nouveau visage, nouvelle vie" est à voir en intégralité dans l'émission Envoyé Spécial de ce jeudi 16 mai diffusé à 21h10 sur France 2.