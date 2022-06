Santé : comment l'activité physique peut aider à guérir du cancer

Une nouvelle étude française dévoilée au Congrès mondial de cancérologie s'est achevée à Chicago, mardi 7 juin. Elle confirme l’intérêt du sport en cas de cancer. "On parle d’activité physique adaptée, car évidemment on tient compte de l’état général, en particulier du niveau de fatigue et de douleur ressentis par les malades", analyse le journaliste et médecin Damien Mascret, présent sur le plateau du 12/13. "Ces dernières années, les preuves se sont accumulées à propos des bénéfices d’une activité physique avant, pendant et après les traitements des cancers", poursuit-il.

Le sport bénéfique pour différents types de cancer

Le médecin cite l’exemple du cancer du sein : "C’est particulièrement vrai avec le cancer du sein. (…) On réduit considérablement son risque de rechute." Ces analyses étaient déjà connues, mais "ce qui est nouveau dans l’étude française GERCOR pilotée par l’Institut Curie, c’est qu’on voit que l’activité physique adaptée s’affirme aussi bénéfique lors d’un cancer digestif de mauvaise réputation, le cancer du pancréas avancé", explique Damien Mascret.