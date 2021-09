Les "Dragons Ladies" rament contre le cancer du sein pour mieux se reconstruire

On peut en croiser un peu partout en France. Elles pratiquent le Dragon-Boat, une activité physique partculièrement recommandée aux personnes qui ont souffert d'un cancer. Elles, ce sont les "Dragon Ladies". Et elles s'entrainent dur pour reprendre la maîtrise de leurs corps. #IlsOntLa Solution

Dans le Val-de-Marne, comme dans d'autres départements, on peut les croiser chaque samedi matin. Les "Dragon Ladies" s'entrainent dur. Leur point commun : elles sont ou ont été touchées par la maladie, souvent un cancer du sein. Elles sont là pour reprendre une activité physique, nécessaire à une bonne guérison de leur corps mais aussi de leur esprit. Et le Dragon Boat, une discipline asiatique plus douce que l'aviron, est spécialement recommandée. Ce sport est un allié pour tous et notamment pour les personnes atteintes d'un cancer. Il permettrait même de réduire les risques de récidives.

"Après les soins du cancer, il y a tout le rétablissement. On est plus dans les soins médicaux, mais il faut se donner de l'énergie, faire bouger son corps, le dynamiser, retrouver sa souplesse, sa force et sa puissance", explique Carole David, qui préside l'association Dragon Ladies. Se reconstruire par le sport, ici tout le monde y croit. Et les résultats sont là.

Venise en ligne de mire

Objectif pour ces battantes : participer à la Vogalonga, une randonnée mythique d'une trentaine de kilomètres, à Venise, en juin 2022. Un défi physique et humain qu'elles comptent bien relever. L'occasion pour ces femmes d'aller au bout d'elles-mêmes. "Elles viennent s'entrainer tous les samedis matin", précise Carole David. "Après, il y a aussi ce défi vénitien. Pouvoir y participer et se dire ensuite qu'on l'a fait, cela renvoie une forte image de fierté. Elles reprennent de la confiance et de l'estime de soi". Une belle aventure collective et solidaire pour ces amazones unies face au cancer.