Info franceinfo Cancer : une eurodéputée révèle les détails du plan européen de lutte contre la maladie

La députée européenne Véronique Trillet-Lenoir dévoile en exclusivité vendredi 4 février sur franceinfo le Plan européen de lutte contre le cancer qu'elle présentera le 15 février en séance plénière du parlement européen.

Ce plan a été soutenu à la majorité début décembre par la commission spéciale pour la lutte contre le cancer, avec un financement à hauteur de 4 milliards d'euros via le programme EU4Health, ainsi que divers financements européens.

Une "génération sans tabac 2040"

Ce plan vise à ce que les États européens travaillent ensemble pour prévenir 40% des cancers évitables via des mesures législatives pour réduire les comportements à risque, notamment avec l'objectif d'une "Génération sans tabac 2040".

Le dépistage et la détection précoce des cancers devront être optimisés par une plateforme d'échanges et de collaboration entre les différentes structures nationales qui en sont chargées. Le plan vise à ce que 90% des citoyens européens concernés par les dépistages des cancers du sein, du colon et du col de l'utérus soient contactés pour les faire.

Un centre de référence dans chaque État

Au moins un centre de référence pour la prise en charge des cancers, en particulier les plus rares, devra être identifié dans chaque État membre, préconise le plan. L'élaboration de critères de qualité attendus des établissements et professionnels en cancérologie doit également favoriser l'accès équitable aux soins.

Ce plan européen prévoit également un accompagnement plus uniformisé des patients et de leurs proches aidants pendant et après la maladie, notamment sur l'aide à la réinsertion et un déploiement du "droit à l'oubli", pour éviter de pénaliser les patients guéris sur leurs démarches d'assurances.