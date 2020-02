Guadeloupe : elles plongent pour lutter contre la maladie

Dimanche 2 février, en Guadeloupe, Marie, Florence, Gertie, Claudia, et Carina plongent pour dépasser leurs limites et lutter contre le cancer. Ces femmes vont explorer pour la première fois les fonds marins. Derrière les sourires se cache le stress. "C'est un gros défi. Je n'ai jamais fait de plongée. Ce n'est pas quelque chose qui me serait venu à l'idée avant la maladie. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de dépasser mes limites", explique l'une d'entre elles.

Apprivoiser la mer et lâcher prise

Pendant la maladie, elles mènent un combat sans relâche. Et même lorsqu'elles sont en rémission, la lutte continue notamment contre l'isolement et le tabou. Ce projet leur permet de ne pas se sentir seules. "Ce qu'elles disent de leur maladie, c'est que parfois il y a un grand vide. Et c'est là que nous intervenons pour leur faire vivre des rêves", souligne Valérie Adam, présidente de Alpha Triathlon - Santé bien-être loisir. Claudia se jette à l'eau en premier, suivie de Florence. Il faut apprivoiser la mer, les bouteilles, et surtout lâcher prise.

Le JT

Les autres sujets du JT