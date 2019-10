Cancer : un jeune Varois laisse pousser ses cheveux pour en faire don

C'est un combat original. Dans le Var, un enfant a décidé de laisser pousser ses cheveux avec une seule idée en tête : en faire ensuite don afin de fabriquer une perruque pour une personne atteinte d'un cancer. Âgé de 9 ans, Evann a une chevelure de 30 cm loin d'être une coquetterie. "Des fois, on me prend pour une fille, mais je m'en fous parce que c'est pour la bonne cause. Donc moi, vraiment, j'en prends soin. Comme ça, ce sera bien pour ceux qui sont malades", confie-t-il.

Il n'a pas encore trouvé d'association

Depuis deux ans et demi, il laisse donc pousser ses cheveux, une idée qu'il a eue en classe de CE1 à Ollioules (Var). "Dans mon école, il y avait un petit garçon qui était chauve et atteint de cancer. Du coup, ça m'avait fait un choc", raconte-t-il. Tout est parti de là. Désormais, il est prêt à couper sa chevelure et en faire don, car les perruques en cheveux naturels sont chères et ne sont que partiellement remboursées par la Sécurité sociale. Mais pour le moment, il n'a pas trouvé une association en mesure de réaliser son souhait.

