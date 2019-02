Cancer : quatre plaintes contre un traitement

Quatre familles de victimes ont déposé une plainte contre X lundi 4 février au pôle santé du palais de justice de Paris. Elles dénoncent l'absence de tests de toxicité. Ceux-ci existent, mais ils ne sont pas généralisés. Entre 80 000 et 100 000 patients par an prennent le 5-FU. Ce médicament est l'une des chimiothérapies les plus prescrites en France.

L'absence d'un signal fort

Pour les patients allergiques, ce traitement peut représenter un risque mortel. Cela concerne moins de 1% d'entre eux. Les premières publications à ce sujet datent des années 1980. Certains médecins ne sont pas au courant. Le docteur Jean-Michel Vannetzel, oncologue à la clinique Hartmann à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), apporte un éclairage sur ce dossier : "Je pense que beaucoup sont passés à côté des publications. On n’a pas eu de signal fort sur ces problèmes de toxicité touchant une minorité, voire une exception de patients." Selon le bilan d'un centre de pharmacovigilance, le 5-FU aurait provoqué 133 décès et 1 500 intoxications graves en 10 ans.

