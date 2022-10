Cancer du sein : rencontre avec Mélanie Courtier, co-fondatrice de l'association "Jeune & Rose"

Dans sa valise, elle a tout le matériel pour sensibiliser au cancer du sein. Toute l'année, les ambassadrices de l'association "Jeune & Rose" organisent des actions de prévention. L'objectif ? Connaitre dès le plus jeune âge son corps, et les gestes qui peuvent permettre de détecter la maladie. "Avant 50 ans, il y a de nombreux cas de cancers du sein, et notre association en est vraiment la preuve", rappelle Mélanie Courtier, co-fondatrice de "Jeune & Rose".



Des cancers du sein entre 20 et 40 ans

La structure accompagne 250 patientes à l'année, touchée par le cancer entre 20 et 40 ans. "On a des problématiques particulières dans cette tranche de vie. Entre 20 et 40 ans, quand on a un cancer, il y a tout ce qui est maternité, le travail, le rapport a la société, le rapport aux autres, le fait de potentiellement ne pas pouvoir avoir d'enfants parce qu'on a eu un cancer", détaille Mélanie. Elle a découvert son cancer à 31 ans, juste après son deuxième accouchement. Elle échange alors avec d'autres femmes, "dans la même phase de vie". Son combat lui donne aujourd'hui la force de continuer.