Cancer du sein : peut-on prédire les récidives ?

C’est un cauchemar qui se répète pour de nombreuses patientes… En France, un quart des femmes atteintes d’un cancer du sein voient la maladie récidiver dix ans après le premier diagnostic. Selon Pr Jean-Yves Pierga, chef du département d’oncologie médicale à l’Institut Curie (Paris), dans la majorité des cas, ce sont des cellules issues de la tumeur primitive qui se développent et finissent par former des métastases.

Définir le risque individuellement

Pour essayer d’identifier les patientes les plus à risques, des chercheurs américains ont étudié les données de plus de 3.000 femmes atteintes d’un cancer du sein. Ils proposent des outils biologiques sophistiqués qui permettent de mieux caractériser ces tumeurs et donc à terme de pouvoir définir le risque de récidive individuellement. Cela pourrait permettre de mettre en place des traitements préventifs ou, au contraire, d’éviter de prolonger les chimiothérapies pour les femmes dont on pense qu’elles sont définitivement guéries.