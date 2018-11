Animaux de compagnie : de plus en plus obèses

Comme un chat sur trois, Massaï à des problèmes de poids et sa vétérinaire a dû le mettre au régime. Si l'obésité de nos animaux de compagnie explose, les facteurs eux sont toujours les mêmes : trop de nourriture, pas assez d'efforts. Toute surcharge pondérale excessive entraîne forcément des problèmes de santé comme pour les humains. Diabète, hypertension et arthrose, les animaux ne sont pas épargnés. Nos bêtes finissent pas nous ressembler, leur espérance de vie augmente et ils développent des pathologies similaires aux nôtres jusqu'à certains cancers.

Le cancer chez les animaux

"Il y a très certainement des ponts et des similitudes entre ce qui peut causer un cancer chez l'homme et chez l'animal", indique le docteur Jérôme Benoit, oncologue vétérinaire. Tous les cancers ne sont pas liés à l'environnement, mais la pollution et la fumée passive augmentent les risques pour les animaux aussi. Un chien sur deux, au-delà de 10 ans, va développer une tumeur. Pour eux comme pour nous, la meilleure des préventions est une alimentation saine et une pratique sportive régulière