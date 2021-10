A l’hôpital de Cannes, des cours de yoga pour aider les femmes opérées d'un cancer du sein à se reconstruire

Depuis trois ans des cours de yoga sont dispensés à l'hôpital de Cannes à des femmes opérées d'un cancer du sein. Le but faire de l'exercice, nécessaire à leur convalescence, reprendre confiance en soi et se réapproprier son corps. #IlsOntLaSolution

Elles sont une douzaine réunies sur un toit-terrasse de l’hôpital de Cannes pour une séance de yoga. Ces femmes ont en commun d’avoir toutes été opérées d’un cancer du sein. Et ce yoga adapté leur fait du bien, après les nombreuses séances de radiothérapie qu’elles ont subies. "Ça fait quand même cinq-six ans que j’ai eu mon cancer, et j’ai des effets secondaires et un lymphoedème, donc j’ai besoin de ça pour aider mon bras à travailler, mais c’est du yoga très doux", raconte Michèlle

Faire du bien au corps

Un programme tout en douceur donc, mis au point par Enrica Grometto, leur professeure de yoga, qui en profite pour rappeler à l’occasion d’Octobre rose que ses cours sont dispensés une fois par semaine et qu’ils sont gratuits. Les patientes ont même le droit à un accompagnement personnalisé : "Chaque mouvement, je change des petites choses pour qu’elles puissent le faire. La forme extérieure de la posture n’a aucune importance, l’important c’est de faire du bien à son propre corps et être dans la pleine conscience du corps".

Pour ces femmes au corps meurtri, ces séances sont des moments précieux. Elles aident à valoriser leur image et reprendre confiance, comme le souligne Florence : "C’est une maladie qui apporte beaucoup d’angoisse, d’interrogation, et le yoga permet de se recentrer sur soi, de canaliser son stress, son angoisse et de gérer sa respiration".

Chaque année en France, 60 000 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués, et on compte un peu moins de 12 000 décès.