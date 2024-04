Câlins : des bienfaits pour la santé prouvés

Les câlins confèrent de nombreux bienfaits, ils sont bons pour la santé, comme l'explique le journaliste santé Damien Mascaret vendredi 26 avril.

Si les câlins sont réconfortants, ils confèrent également plusieurs bienfaits, et c'est d'ailleurs prouvé. "Les câlins, caresses ou contacts modifient les seuils douloureux. On est plus résistant à la douleur. Par exemple des chercheurs de L’university College de Londres ont fait une expérience intéressante car ils ont mesuré au niveau du cerveau l’onde douloureuse provoquée chez de 32 volontaires, hommes et femmes, par une série de petites impulsions laser qui chauffaient le dos de la main comme quand on touche un plat chaud à 50°", rapporte le journaliste santé D'amine Mascret vendredi 26 avril.

"On voit une atténuation de la douleur"

Lorsque l'expérience est réalisée sur les volontaires sans stimulation préalable, "c’est un peu douloureux". "Mais en refaisant la même expérience alors que leur partenaire leur caressait délicatement l’avant-bras avec un pinceau, comme celui que j’ai emprunté à notre maquilleuse, et bien, surprise, on voit une atténuation de la douleur", souligne-t-il.