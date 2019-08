Une opération pourrait retarder la ménopause de 20 ans

L'opération pourrait profiter à des milliers de femmes qui souffrent des symptômes de la ménopause tels que les bouffées de chaleur, les difficultés à dormir et la dépression.

La procédure est déjà pratiquée pour les jeunes femmes souffrant d'un cancer. Elle pourrait désormais être étendue des "millions d'autres femmes pour retarder l'apparition des symptômes les plus courants de la ménopause" indique le Guardian (en anglais) à propos d'une technique médicale dévoilée par des spécialistes de la fécondation in-vitro en Grande Bretagne.

Les médecins affirment que l'opération pourrait profiter à des milliers de femmes qui souffrent de graves problèmes de santé, tels que des problèmes cardiaques et une ostéoporose affaiblissant les os, causés par la ménopause. Cette procédure pourrait aussi améliorer la vie de millions d'autres femmes en retardant l'apparition des symptômes les plus courants de la ménopause, qui vont des difficultés à dormir à la dépression en passant par les bouffées de chaleur et la diminution du désir sexuel.

Neuf femmes déjà opérées

La procédure consiste à prélever un échantillon de tissu ovarien qui est ensuite congelé et réimplanter pour compenser le niveau d'hormones en chute libre. Neuf femmes ont suivi l'expérience.

"Il s'agit du premier projet au monde à offrir aux femmes en bonne santé la cryopréservation des tissus ovariens dans le seul but de retarder la ménopause", a déclaré Yousri Afifi, directeur médical du processus, au Sunday Times.

Les médecins utilisent déjà une procédure similaire pour protéger la fertilité des filles et des femmes qui sont sur le point de recevoir un traitement contre le cancer. Avant d'entreprendre un traitement anticancéreux, les médecins enlèvent une partie du tissu ovarien et le congèlent. Si la femme souhaite avoir des enfants à l'avenir, les tissus sont décongelés et réimplantés.

Améliorer la fertilité

Au-delà du report de la ménopause, les médecins croient que l'intervention pourrait permettre d'économiser des sommes substantielles en réduisant les coûts de traitement de la ménopause et des problèmes connexes plus graves, comme les problèmes cardiaques et l'ostéoporose.

Mais cela pourrait aussi changer la donne pour le traitement de la fertilité. Contrairement à la FIV, la préservation des tissus ovariens ne nécessite pas de médicaments pour stimuler les ovaires et est susceptible de produire beaucoup plus d'ovules. Si les jeunes femmes se faisaient prélever et stocker du tissu ovarien, elles pourraient potentiellement avoir accès à des milliers d'ovules si elles décidaient plus tard d'avoir des enfants.