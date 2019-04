VIDEO. Comment Guillaume a retrouvé sa mère biologique grâce à un test ADN disponible sur Internet

Jusqu'alors, Guillaume savait seulement qu'il avait été adopté au Vietnam. Arrivé en France à 14 mois, choyé par sa famille adoptive, devenu danseur et chorégraphe, il a réussi sa vie, mais une question le hante : qui sont ses parents biologiques ? A presque 50 ans, il se décide à faire un test ADN. Quelques semaines plus tard, les résultats ont changé sa vie.

Comment ça marche ? Moyennant moins de 100 euros et un échantillon de votre salive, un laboratoire compare une partie de votre ADN à celui de populations types identifiées dans différentes zones du monde. En fonction de vos correspondances, le test vous donne une estimation de vos régions d'origine, avec un pourcentage. Guillaume apprend ainsi qu'il est "à 51,1% de l'Asie de l'Est et natif américain, à 42,6% du Sud saharien, à 5% européen".

En cliquant sur l'onglet "DNA Relatives", il se découvre un demi-frère

Mais c'est en cliquant sur l'onglet "DNA Relatives" qu'il reçoit des révélations décisives. Comme un réseau social, le site du laboratoire met en relation les personnes qui "matchent" avec son ADN. Guillaume se découvre ainsi un demi-frère, qui partage ses gènes à 26,8%. C'est beaucoup : à 100% de gènes communs, il s'agit d'un jumeau homozygote ; à 50%, de votre père ou mère, frère ou sœur ; à 25%, d'un grand-parent ou demi-frère ; à 12%, d'un cousin, oncle ou tante…

Et ce n'est pas tout... Ce demi-frère lui apprend qu'il est originaire d'une famille de sept enfants, que sa mère biologique est vivante et réside aux Etats-Unis. Guillaume saute dans un avion, et la serre enfin dans ses bras.

Extrait de "ADN : la foire aux tests", un reportage rediffusé dans "Complément d'enquête" le 25 avril 2019.