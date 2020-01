Grâce à un test ADN illégal, une enfant unique se trouve une grande famille américaine

À 64 ans, Corinne Collignon va rencontrer pour la première fois sa demi-sœur. Cette commerçante d'Aix-en-Provence a rendez-vous à l'aéroport avec Cheryl Normandeau, venue tout droit des États-Unis. Sur place, elle rejoint Nadine, son autre demi-sœur qu'elle a retrouvée il y a quelques mois grâce à un test ADN réalisé sur internet. Et surprise, une autre sœur arrive. L'émotion est décuplée. "Moi qui n'ai jamais eu de frère et sœur et qui rêvais d'en avoir, c'est très intense pour moi", confie Corinne Collignon.

Un père soldat dans l'Indre

Après avoir effectué son test ADN offert pour Noël par son fils, elle découvre l'existence d'une première sœur dans le sud de la France, puis toute une famille américaine. Au total, un frère et trois sœurs. Leur père, Lawrence Normandeau était un militaire américain stationné sur la base de Châteauroux, dans l'Indre. "Physiquement il y a des ressemblances", indique Corinne. Désormais, cette fratrie va chercher à rattraper le temps. Elle a prévu un tour de la Provence puis des États-Unis.

