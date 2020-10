Chimie : le prix Nobel décerné à la chercheuse française Emmanuelle Charpentier

À Berlin (Allemagne), le mercredi 7 septembre, lors de la 65e cérémonie des prix Nobel de chimie, c’est Emmanuelle Charpentier, une scientifique française et sa collègue américaine Jennifer A. Doudna, qui se sont emparées de la fameuse récompense. "J’étais très émue car j’avais du mal à réagir et comprendre que c’était réel", a déclaré la chercheuse de 51 ans. Une récompense méritée pour celle qui était déjà décrite comme "différente" par son professeur de biologie.

Ses travaux sur le "ciseau moléculaire" récompensés

Ce prix Nobel récompense ses travaux sur la génétique. Avec sa collègue Jennifer A. Doudna, elle a mis au point la méthode des ciseaux moléculaires. Au sein d'une même cellule, on découpe un gène défaillant et on le remplace par un gène sain. Une technique révolutionnaire, qui permettrait des avancées dans de nombreux domaines, sur les plantes comme sur les animaux.

