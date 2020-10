Le prix Nobel de chimie est attribué à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna, récompensées pour leurs "ciseaux génétiques"

Le prix Nobel de chimie a été attribué, mercredi 7 octobre, à la Française Emmanuelle Charpentier et à l'Américaine Jennifer Doudna. Les deux femmes ont découvert l'un des outils les plus pointus de la technologie génétique, les "ciseaux génétiques" Crispr-Cas9. Grâce à lui, les chercheurs peuvent modifier l'ADN des animaux, des plantes et des micro-organismes avec une précision extrême, détaille le comité Nobel. Cette technologie contribue à de nouvelles thérapies contre le cancer et peut réaliser le rêve de guérir des maladies héréditaires.

BREAKING NEWS:

The 2020 #NobelPrize in Chemistry has been awarded to Emmanuelle Charpentier and Jennifer A. Doudna “for the development of a method for genome editing.” pic.twitter.com/CrsnEuSwGD