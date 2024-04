Vrai ou faux Biologie : la théorie de l'évolution de Darwin est-elle erronée ?

Dans "La Survie des médiocres", le philosophe Daniel S. Milo remet en question le concept élaboré par Charles Darwin et assure que seules 10% des espèces doivent leur survie à la théorie de l'évolution. Vrai ou faux ?

Le célèbre naturaliste Charles Darwin aurait-il pu se tromper sur sa célèbre théorie de l'évolution ? Cette question a fait le tour des médias ces dernières semaines. La sortie du livre La Survie des médiocres est à l'origine de ce questionnement. Cet essai philosophique se présente comme une critique du darwinisme, et notamment du principe de sélection naturelle, un concept scientifique théorisé par Charles Darwin en 1859. D'après cette théorie, les espèces les plus adaptées et les mieux dotées sont les plus à même de survivre et donc de se reproduire.



L'auteur affirme que ce principe pourrait mener à de la compétition qui aurait ensuite influencé le capitalisme, alors que la sélection naturelle ne s'appliquerait que dans quelques cas seulement. "Darwin avait souvent raison, mais il avait aussi souvent tort. La théorie de la sélection naturelle est très inutile et même était erronée pour expliquer énormément de phénomènes naturels", assure le philosophe Daniel S. Milo. Selon lui, seules 10% des espèces doivent leur survie à la théorie de l'évolution. La survie des autres dépendrait donc de la chance. Le philosophe préfère donc parler de la théorie du médiocre ou du suffisamment bon, à l'image de la girafe, qui serait l'animal le plus mal préparé à la survie.

Un fondement scientifique

Cet exemple peut-il remettre en question la théorie de l'évolution des espèces, une théorie vieille de 200 ans qui a révolutionné la biologie ? "En réalité, la théorie moderne de l'évolution, par voie de sélection naturelle, prend en charge le superflu. Des choses peuvent se maintenir alors qu'elles ne servent plus", explique Guillaume Lecointre, zoologiste et professeur du Museum national d'histoire naturelle. D'après ce spécialiste de l'évolution, Darwin aurait certainement été d'accord avec Daniel S. Milo, sans qu'une nouvelle théorie ne soit inventée.



Des critiques sont souvent émises pour remettre en cause le travail de Darwin et nos certitudes sur l'évolution. Mais sa théorie, et notamment le principe de sélection naturelle, reste l'un des fondements scientifiques les plus solides pour expliquer le monde biologique.